Walter Alves descarta retomar relação com Henrique: “Existe um rompimento pessoal”.

O Deputado Federal Walter Alves (MDB), candidato a Vice-Governador na chapa de Fátima Bezerra (PT), descartou nesta segunda-feira (15) retomar a relação que tinha com o primo Henrique Eduardo Alves, Ex-Ministro e hoje candidato a Deputado Federal pelo PSB.

Em entrevista à rádio 91 FM, Walter explicou que os dois romperam tanto no campo político quanto no campo pessoal, e que não existe possibilidade de superação do conflito.

Walter Alves ressaltou que o que motivou o rompimento dos dois foi a declaração de apoio de Henrique Alves à candidatura de Benes Leocádio a deputado federal em 2018. Benes, à época, era candidato pelo PTC e Walter disputava a reeleição pelo MDB.

“Não existe possibilidade (de superação). Existe um rompimento pessoal também, porque a forma como ele fez não foi correta. Meu pai (Garibaldi Alves Filho) sempre esteve com ele em todas as horas, nas horas fáceis e difíceis. Na hora que a gente precisou, o partido em si ia ficar sem nenhuma cadeira, ele optou pelo PTC. Foi uma perda, foi uma decisão muito difícil. Mas vida que segue. Desejo sucesso na sua caminhada no PSB, do deputado Rafael Motta”, afirmou Walter Alves.