Zé Antônio e Aladim com a juventude no domingo de Camapum em Macau

O domingo dos candidatos a prefeito e vice-prefeito, Zé Antônio (DEM) e Rodrigo Aladim (PSDB) foi dedicado a visita a praia de Camapum, onde foram recebidos pela galera da juventude do DEM/PSDB.

O resgate e o apoio ao calendário de eventos do município é um dos compromissos de Zé Antônio, que quando esteve a frente da prefeitura criou eventos importantes, a exemplo do “Roçado de São Pedro”, nos festejos juninos e a “Festa do Sal”, nas festividades do aniversário de emancipação política de Macau.

O resgate do Verão Vivo, prévia carnavalesca que marcava as férias de janeiro/fevereiro nas gestões do ex-prefeito e a retomada das festividades carnavalescas também são compromissos do médico, que deixou a Prefeitura de Macau em dezembro de 2004, elegendo seu sucessor e com aprovação popular superior a 80%. Na Prefeitura de Macau, José Antônio inaugurou o segundo maior teatro do estado em agosto de 2003. (Assessoria).

